***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2020 18:36
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 22 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Denetimden Sorumlu Komitemizin de önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Şirketimizin yapacağı 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839924
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
18:056,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0081
En Düşük
6,9571
18:057,5585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0145
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5534
18:05385,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 6,95
|Açılış
|: 385,18
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
386,30
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|6.254.062
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|60.971.240
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.307.696
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|155.422
|% 10,00
|
|BALAT
|2,40
|1.272.474
|% -9,77
|
|EUYO
|1,61
|20.658.001
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,28
|30.226.395
|% -6,29
|
|NIBAS
|6,75
|104.242
|% -6,25
|
|ATAGY
|3,80
|19.943.102
|% -6,17
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 4,93
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,22
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 9,93
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% -0,67
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 3,97
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5834
|8,6264
|% 0,41
|
|Frank
|7,1675
|7,2107
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|28,28
|
|Altın Gr.
|385
|386
|7,49
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.534
|50,60
|
|Tam
|2.538
|2.600
|51,90
|
|Yarım
|1.236
|1.269
|25,30
|
|Çeyrek
|620
|635
|12,60
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|20,54
|20,54
|1,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 98, 323 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 11, 046.00 milyon TL de
-
17:59TKURU
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 955 adet işlem
-
17:58DOBUR
Yüzde 4.69 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 875 adet işlem
-
17:57DOHOL
Yüzde 5.23 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 704, 182 adet işlem
-
17:56KAREL
Yüzde 5.98 oranında artışla 15.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 169, 720 adet işlem