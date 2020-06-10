***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.06.2020 16:30
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.05.2020
Tescil Tarihi
05.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.06.2020 - 10094
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan bağımsız denetim kuruluşu seçimi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 10.06.2020 tarihli ve 10094 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850508
BIST
16:48110.352
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.115,79
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
16:486,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
16:487,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0146
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
16:48376,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,76
|Açılış
|: 376,25
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
376,60
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|DAGHL
|9,60
|2.506.253
|% 9,97
|
|RTALB
|24,92
|4.001.853
|% 9,97
|
|AKCNS
|11,26
|59.861.864
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.892.443
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|BRMEN
|1,58
|23.945.823
|% -4,82
|
|EKGYO
|1,94
|1.258.526.068
|% 3,74
|
|ASELS
|32,38
|853.645.203
|% 2,34
|
|GARAN
|8,24
|824.223.407
|% 0,73
|
|THYAO
|12,74
|628.696.015
|% 1,03
|
|GUSGR
|4,03
|551.558.264
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,94
|1.258.526.068
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,52
|400.080.129
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,80
|183.514.263
|% 6,67
|
|ISGYO
|1,92
|314.998.272
|% 5,49
|
|GUSGR
|4,03
|551.558.264
|% 9,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6304
|8,6737
|% 0,10
|
|Frank
|7,1527
|7,1958
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8046
|1,8137
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|7,92
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.465
|9,10
|
|Tam
|2.509
|2.533
|5,70
|
|Yarım
|1.224
|1.234
|4,60
|
|Çeyrek
|612
|618
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-0,77
|
Seans Raporu
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17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1098, 64 artarak (% 0.86 ) 128, 382
-
17:02XU100
Endeks 110, 321 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 12, 976.00 milyon TL de
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17:02ETYAT
Yüzde 4.03 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 539, 566 adet işlem
-
17:00IHYAY
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 944, 276 adet işlem
-
16:58AYCES
Yüzde 9.95 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 534 adet işlem