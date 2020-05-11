***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.05.2020 22:02
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 358.931.734 39.111.839 483.080.297 483.080.297
Transferler
39.111.839 -39.111.839
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.239.408 4.239.408 4.239.408
Dönem Sonu Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 398.043.573 4.239.408 487.319.705 487.319.705
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015
Transferler
4.055.475 -4.055.475
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.642.961 18.642.961 148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 402.099.048 18.642.961 508.030.976 508.030.976
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.066.832 -2.327.689
Dönem Karı (Zararı)
18.642.961 4.239.408
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.607.211 -6.144.707
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 5.781.760 370.820
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
390.821 12.307.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 341.671 336.834
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 49.150 11.970.613
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.013.425 -3.348.204
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-18.010.634 -16.559.290
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 5.244.267 1.190.452
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-105.932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.867.772 103.616
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.584.696 175.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.607.498 -12.151
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.593.316 8.494
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-373.761 215.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.371.240 299.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
96.274 -41.320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
907.214 1.666
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-39.398 -29.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.516.347 -514.522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-364.457 -380.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.151.890 -133.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
167.978 -1.801.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -51.591 -63.140
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -313.287 -462.797
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.869.969
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
37 -69
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.867.370 2.615.318
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.331.853 -1.543.569
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
8.199.223 4.052.955
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
8.199.223 4.052.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -300.436
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-287.718
Ödenen Faiz
18 -12.718
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
800.538 -12.807
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
800.538 -12.807
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.214.119 176.191
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.014.657 163.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.014.657 6.214.119
Ticari Alacaklar
6 8.778.580 5.294.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 4.413.285 2.213.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.365.295 3.081.077
Diğer Alacaklar
7 46.152.651 46.857.213
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 45.164.931 43.261.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
987.720 3.595.218
Stoklar
8 4.532.306 938.990
Peşin Ödenmiş Giderler
623.209 249.448
Diğer Dönen Varlıklar
13 47.610 7.006
ARA TOPLAM
67.149.013 59.561.616
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.149.013 59.561.616
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 13.842.856 13.842.856
Diğer Alacaklar
7 209.294.153 198.679.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 209.062.638 198.447.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
231.515 231.515
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 191.995.000 191.995.000
Maddi Duran Varlıklar
10 8.473.507 7.052.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 83.453.063 86.323.493
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 256.830
Diğer Duran Varlıklar
13 7.674.381 7.350.528
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
514.989.790 505.244.281
TOPLAM VARLIKLAR
582.138.803 564.805.897
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
646 588
Ticari Borçlar
6 7.720.737 11.081.736
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 585.770 343.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.134.967 10.737.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
439.370 343.096
Diğer Borçlar
7 902.371 566.383
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 343.050 5.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
559.321 560.749
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
74.606 114.002
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.175.576 2.869.969
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 35.724.713 35.869.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
851.146 731.496
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
860.247 2.044.763
ARA TOPLAM
50.898.266 52.889.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.898.266 52.889.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 2.773.808 2.620.970
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.773.808 2.620.970
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 7.180.486 6.977.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.827.575 3.657.145
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.352.911 3.320.285
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 13.255.267 12.929.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.209.561 22.528.145
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.107.827 75.417.882
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
508.030.976 489.388.015
Ödenmiş Sermaye
14 148.867.243 148.867.243
Sermaye Düzeltme Farkları
16.377.423 16.377.423
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.573.261 -1.573.261
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.307.642 6.307.642
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-486.737.853 -486.737.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
100.617.738 100.617.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
100.617.738 100.617.738
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
96.328.884 96.328.884
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
648.183 648.183
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.640.671 3.640.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
303.430.035 303.430.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
402.099.048 398.043.573
Net Dönem Karı veya Zararı
18.642.961 4.055.475
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
508.030.976 489.388.015
TOPLAM KAYNAKLAR
582.138.803 564.805.897
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 10.640.076 63.744
Satışların Maliyeti
15 -5.241.861 -8.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.398.215 55.250
BRÜT KAR (ZARAR)
5.398.215 55.250
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.409.039 -2.895.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 49.601 311.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -373.931 -12.266.434
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.664.846 -14.795.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 135.356 335.922
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.800.202 -14.459.197
Finansman Gelirleri
18 21.155.756 20.015.131
Finansman Giderleri
18 -68.730 -126.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.887.228 5.429.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.244.267 -1.190.452
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.175.576 -3.683.944
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -68.691 2.493.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.642.961 4.239.408
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.642.961 4.239.408
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.642.961 4.239.408
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,00125000 0,00028000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.642.961 4.239.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
18.642.961 4.239.408
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844260
BIST