***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 358.931.734 39.111.839 483.080.297 483.080.297Transferler39.111.839 -39.111.839Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.239.408 4.239.408 4.239.408Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 699.430 1.337.181 303.430.035 398.043.573 4.239.408 487.319.705 487.319.705Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 398.043.573 4.055.475 489.388.015 489.388.015Transferler4.055.475 -4.055.475Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.642.961 18.642.961 148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 648.183 3.640.671 303.430.035 402.099.048 18.642.961 508.030.976 508.030.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.066.832 -2.327.689Dönem Karı (Zararı)18.642.961 4.239.408Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-9.607.211 -6.144.707Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 5.781.760 370.820Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler390.821 12.307.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 341.671 336.834Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 49.150 11.970.613Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.013.425 -3.348.204Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-18.010.634 -16.559.290Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 5.244.267 1.190.452Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-105.932İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.867.772 103.616Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.584.696 175.303Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.607.498 -12.151Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.593.316 8.494Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-373.761 215.947Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.371.240 299.458Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)96.274 -41.320Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler907.214 1.666Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-39.398 -29.259İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.516.347 -514.522Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-364.457 -380.887Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.151.890 -133.635Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları167.978 -1.801.683Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -51.591 -63.140Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -313.287 -462.797Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.869.969Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)37 -69YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.867.370 2.615.318Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri105.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.331.853 -1.543.569Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler8.199.223 4.052.955İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler8.199.223 4.052.955FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -300.436Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-287.718Ödenen Faiz18 -12.718YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)800.538 -12.807NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)800.538 -12.807DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.214.119 176.191DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.014.657 163.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.014.657 6.214.119Ticari Alacaklar6 8.778.580 5.294.840İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 4.413.285 2.213.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.365.295 3.081.077Diğer Alacaklar7 46.152.651 46.857.213İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 45.164.931 43.261.995İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar987.720 3.595.218Stoklar8 4.532.306 938.990Peşin Ödenmiş Giderler623.209 249.448Diğer Dönen Varlıklar13 47.610 7.006ARA TOPLAM67.149.013 59.561.616TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.149.013 59.561.616DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 13.842.856 13.842.856Diğer Alacaklar7 209.294.153 198.679.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 209.062.638 198.447.905İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar231.515 231.515Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 191.995.000 191.995.000Maddi Duran Varlıklar10 8.473.507 7.052.984Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 83.453.063 86.323.493Ertelenmiş Vergi Varlığı19 256.830Diğer Duran Varlıklar13 7.674.381 7.350.528TOPLAM DURAN VARLIKLAR514.989.790 505.244.281TOPLAM VARLIKLAR582.138.803 564.805.897KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar646 588Ticari Borçlar6 7.720.737 11.081.736İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 585.770 343.862İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.134.967 10.737.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar439.370 343.096Diğer Borçlar7 902.371 566.383İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 343.050 5.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar559.321 560.749Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)74.606 114.002Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 5.175.576 2.869.969Kısa Vadeli Karşılıklar12 35.724.713 35.869.200Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar851.146 731.496Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar860.247 2.044.763ARA TOPLAM50.898.266 52.889.737TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.898.266 52.889.737UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 2.773.808 2.620.970İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.773.808 2.620.970Uzun Vadeli Karşılıklar12 7.180.486 6.977.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.827.575 3.657.145Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.352.911 3.320.285Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 13.255.267 12.929.745TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.209.561 22.528.145TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER74.107.827 75.417.882ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar508.030.976 489.388.015Ödenmiş Sermaye14 148.867.243 148.867.243Sermaye Düzeltme Farkları16.377.423 16.377.423Geri Alınmış Paylar (-)-1.573.261 -1.573.261Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.307.642 6.307.642Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-486.737.853 -486.737.853Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)100.617.738 100.617.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)100.617.738 100.617.738Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)96.328.884 96.328.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)648.183 648.183Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.640.671 3.640.671Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler303.430.035 303.430.035Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları402.099.048 398.043.573Net Dönem Karı veya Zararı18.642.961 4.055.475TOPLAM ÖZKAYNAKLAR508.030.976 489.388.015TOPLAM KAYNAKLAR582.138.803 564.805.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 10.640.076 63.744Satışların Maliyeti15 -5.241.861 -8.494TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.398.215 55.250BRÜT KAR (ZARAR)5.398.215 55.250Genel Yönetim Giderleri16 -2.409.039 -2.895.066Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 49.601 311.131Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -373.931 -12.266.434ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.664.846 -14.795.119Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 135.356 335.922FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.800.202 -14.459.197Finansman Gelirleri18 21.155.756 20.015.131Finansman Giderleri18 -68.730 -126.074SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.887.228 5.429.860Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.244.267 -1.190.452Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -5.175.576 -3.683.944Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -68.691 2.493.492SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.642.961 4.239.408DÖNEM KARI (ZARARI)18.642.961 4.239.408Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.642.961 4.239.408Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,00125000 0,00028000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.642.961 4.239.408Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları18.642.961 4.239.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844260BIST