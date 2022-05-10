***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 100.248.746 648.183 -9.200.197 303.430.035 402.099.048 59.475.456 704.400.161 704.400.161Transferler-562.148 1.390.503 58.647.101 -59.475.456Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-429.596 47.524.722 47.095.126 47.095.126Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -322.280.157 99.686.598 648.183 -9.629.793 304.820.538 460.746.149 47.524.722 751.495.287 751.495.287Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.596.612 6.307.642 -322.280.157 99.545.680 648.183 -9.629.793 304.843.889 460.863.716 255.169.085 959.116.299 959.116.299Transferler-6.175.274 -49.021 9.629.793 251.763.587 -255.169.085Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.196.526 52.196.526 52.196.526Dönem Sonu Bakiyeler148.867.243 16.377.423 -1.596.612 132.368 -322.280.157 99.496.659 648.183 304.843.889 712.627.303 51.196.526 1.010.312.825 1.010.312.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.642.727 -297.153Dönem Karı (Zararı)51.196.526 47.524.722Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-33.738.665 -40.132.717Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 7.865.394 5.066.225Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.276.622 1.559.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.149.575 332.898Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.127.047 1.226.829Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-14.474.386 -4.126.611Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-45.686.208 -52.859.470Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 15.419.261 11.740.920Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.920Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.139.524 -16.428Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler176 -1.500.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.820.660 -6.541.910Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.140.532 -4.143.157Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.778 24.153Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler580.921 116.758Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-629.492 -455.166Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.441.598 1.511.490Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)167.594 81.089Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler186.838 66.698Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-43.645 -22.464İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.406.720 -3.721.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.171.679 135.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.578.399 -3.856.692Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.637.201 850.095Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -22.669 -93.807Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -1.714.623 -1.053.441Vergi İadeleri (Ödemeleri)-29.542.636 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.675.442 -47.667.149Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri721Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.038.652 -528.949Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -47.749.426İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-47.749.426Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler9.451.340 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler9.451.340Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.262.033 111.226FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-122.507 -94.798Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-122.507 -94.798YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.089.792 -48.059.100Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.198 545.323NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.084.594 -47.513.777DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.970.420 48.223.219DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.885.826 709.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.885.826 11.970.420Finansal Yatırımlar5 29.617 28.809Ticari Alacaklar21.327.425 13.714.058İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 8.081.163 7.039.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.246.262 6.674.373Diğer Alacaklar75.657.004 72.996.119İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 72.861.070 70.175.468İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.795.934 2.820.651Stoklar8 5.916.842 6.497.763Peşin Ödenmiş Giderler1.232.874 603.382Diğer Dönen Varlıklar13 189.355 269.136ARA TOPLAM106.238.943 106.079.687TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR106.238.943 106.079.687DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar577.373.233 529.400.941İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 577.156.529 529.185.455İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 216.704 215.486Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 301.791.159 301.791.159Maddi Duran Varlıklar10 129.717.717 134.442.089Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 17.073.963 17.300.609Ertelenmiş Vergi Varlığı19 116.736 227.697Diğer Duran Varlıklar13 14.042.067 16.133.965TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.040.114.875 999.296.460TOPLAM VARLIKLAR1.146.353.818 1.105.376.147KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar12.890.159 8.663.285İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 362.024 304.004İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 12.528.135 8.359.281Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar796.790 629.196Diğer Borçlar2.539.473 2.369.243İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 174.854 3.266İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.364.619 2.365.977Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.795.900 2.839.545Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 20.010.364 34.251.668Kısa Vadeli Karşılıklar12 43.336.889 41.483.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.709.409 1.268.895Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar41.627.480 40.215.056Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.488.186 7.874.415ARA TOPLAM86.857.761 98.111.303TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.857.761 98.111.303UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 3.731.989 3.276.665İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.731.989 3.276.665Uzun Vadeli Karşılıklar12 14.265.401 13.500.836Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.857.336 4.170.944Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9.408.065 9.329.892Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 30.224.987 30.218.019Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler960.855 1.153.027TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.183.232 48.148.547TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER136.040.993 146.259.850ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.010.312.825 959.116.297Ödenmiş Sermaye14 148.867.243 148.867.243Sermaye Düzeltme Farkları16.377.423 16.377.423Geri Alınmış Paylar (-)-1.596.612 -1.596.612Paylara İlişkin Primler (İskontolar)132.368 6.307.642Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-322.280.157 -322.280.157Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)100.144.842 90.564.070Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)100.144.842 90.564.070Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)99.496.659 99.545.680Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)648.183 648.183Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.629.793Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler304.843.889 304.843.889Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları712.627.303 460.863.716Net Dönem Karı veya Zararı51.196.526 255.169.083TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.010.312.825 959.116.297TOPLAM KAYNAKLAR1.146.353.818 1.105.376.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 29.744.874 13.285.031Satışların Maliyeti15 -17.240.664 -8.675.931TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.504.210 4.609.100BRÜT KAR (ZARAR)12.504.210 4.609.100Genel Yönetim Giderleri16 -3.720.032 -2.570.609Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 587.607 1.527.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.987.537 -1.534.624ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.384.248 2.031.106Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 1.262.754 111.226Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 0 -2.920FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.647.002 2.139.412Finansman Gelirleri18 60.161.145 57.222.946Finansman Giderleri18 -192.360 -96.716SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)66.615.787 59.265.642Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.419.261 -11.740.920Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -15.301.332 -11.366.369Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -117.929 -374.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.196.526 47.524.722DÖNEM KARI (ZARARI)51.196.526 47.524.722Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları51.196.526 47.524.722Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,00343900 0,00319000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -429.596Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-429.596Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -429.596TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.196.526 47.095.126Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları51.196.526 47.095.126http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028688BIST