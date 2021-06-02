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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.06.2021 17:56



***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket merkezinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 05.05.2021
Genel Kurul Tarihi 02.06.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres SULTANTEPE MAH. PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2020 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
11 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2020 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaremuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 PRKME 2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 PRKME 2020 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 PRKME 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de, Sultantepe Mah. Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde gerçekleştirilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet Metni ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
Genel Kurul toplantısına fiziki katılım sağlayacak ortaklarımızın toplantı salonunda alınacak Kovid-19 tedbirlerine (HES Kodu temini, maske kullanımı vb.) uyum göstermeleri önem arz etmektedir. Genel Kurula elektronik katılım konusunda https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp adresinden gerekli bilgiler temin edilebilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939670


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