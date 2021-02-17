***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniYasal ZorunlulukMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021Açıklamalar01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak Şirketimizin vergi mevzuatına göre hazırlamış olduğu ekteki konsolide olmayan gelir tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde ilgili vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 17'nci maddesi uyarınca yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910422BIST