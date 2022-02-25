***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin VerilmesiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. İlgili Gelir Tablosu VUK hükümleri doğrultusunda sadece Şirketimizin solo faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçları içermemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004643BIST