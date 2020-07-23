***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
23.07.2020 19:13
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi hükmü gereğince hazırlanan "2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi çerçevesinde Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2019 yılında gerçekleştirdikleri ve 2020 yılında da ilişkili taraflarıyla gerçekleştirmeleri öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemleri değerlendirilmiş ve işlemlerin önceki yıllarla ve emsalleriyle uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861458
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0072
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9591
En Düşük
7,9032
18:05414,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,52
|Açılış
|: 414,88
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
417,79
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.621.385
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6878
|8,7313
|% -0,14
|
|Frank
|7,3636
|7,4080
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8189
|1,8280
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|12,06
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,52
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|45,00
|
|Tam
|2.777
|2.791
|23,30
|
|Yarım
|1.348
|1.365
|11,40
|
|Çeyrek
|676
|684
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|4,94
|4,95
|-0,13
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,76
|
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