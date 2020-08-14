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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.08.2020 18:11
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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, hukuku uhdesinde kalmak kaydıyla, IV. grup işletme ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep İli, Islahiye İlçesi'nde bulunan, 78173 sicil numaralı işletme ruhsatlı boksit sahası ile ilgili olarak işletmeci CTC Enerji Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ("CTC Enerji") ile 3 yıl başlangıç süreli rödovans sözleşmesi imzaladığını ve rödovans sözleşmesinin üçüncü yılın sonunda tarafların karşılıklı anlaşması durumunda uzatılabileceğini 15.04.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuştu.
Söz konusu sözleşme taraflarca karşılıklı mutabık kalınarak tadil edilmiş olup, 3 yıllık sözleşme süresi rödovans başlama tarihinden itibaren 5 yıl olacak şekilde uzatılmıştır. Piyasa koşulları, ekonomik gelişmeler ile sahadaki rezerv ve tenör koşulları göz önünde bulundurularak CTC Enerji'nin talep etmesi durumunda sözleşme ruhsat bitim tarihi olan 14.12.2028 tarihine kadar uzatılacaktır.
Sözleşme uyarınca CTC Enerji birinci rödovans yılı için asgari 200.000 ton, ikinci rödovans yılı için asgari 600.000 ton ve üçüncü rödovans yılından başlamak üzere beşinci yılın sonuna kadar her yıl için 1.000.000 ton boksit üretimi taahhüt etmektedir.
Sözleşmenin diğer şartlarında önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869103


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