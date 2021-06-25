***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2021 18:11
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut durum itibariyle linyit madenciliği faaliyetlerini rödovans usulüyle yürüttüğü Konya ilinin Ilgın İlçesi'nde yer alan ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait 1247 sicil numaralı IV. Grup (B) maden işletme ruhsatının 1 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olan süresi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2026 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944237
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|TKURU
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|NIBAS
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|6.739.557
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|VAKFN
|11,51
|375.535.119
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|BERA
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|176.015.874
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|VKFYO
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|33.556.894
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|SAMAT
|5,85
|58.777.598
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|THYAO
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|775.601.298
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|GARAN
|8,20
|672.492.325
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|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 1,49
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|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
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|EREGL
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|429.335.961
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|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% -3,30
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|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% -1,78
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|KRDMD
|6,81
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|% 1,49
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|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% -1,68
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|PETKM
|5,39
|362.143.891
|% -0,92
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|Dolar
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|8,7714
|% 0,72
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|Euro
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|% 0,68
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|Sterlin
|12,1544
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|Frank
|9,5153
|9,5727
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|Riyal
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|2,3422
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|Alış
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|1.777
|1,86
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|Altın Gr.
|500
|501
|3,53
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|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|13,00
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|Tam
|3.300
|3.385
|13,68
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|Yarım
|1.595
|1.637
|6,62
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|Çeyrek
|800
|819
|3,31
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|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,07
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|Gümüş Gr.
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|7,34
|0,07
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|B. Petrol
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|76,04
|0,48
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