***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut durum itibariyle linyit madenciliği faaliyetlerini rödovans usulüyle yürüttüğü Konya ilinin Ilgın İlçesi'nde yer alan ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait 1247 sicil numaralı IV. Grup (B) maden işletme ruhsatının 1 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olan süresi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2026 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944237BIST