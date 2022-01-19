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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2022 18:28
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Suat İnce yönetim kurulu üyeliğinden 19 Ocak 2022 tarihi itibariyle istifa etmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Ocak 2022 tarihli kararıyla ilgili istifanın kabulüne karar verilmiştir.  Boşalan üyeliğin durumu değerlendirilmekte olup, konuya ilişkin alınacak karar ayrıca paylaşılacaktır.  Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995210


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