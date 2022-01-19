***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2022 18:28
***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Suat İnce yönetim kurulu üyeliğinden 19 Ocak 2022 tarihi itibariyle istifa etmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Ocak 2022 tarihli kararıyla ilgili istifanın kabulüne karar verilmiştir. Boşalan üyeliğin durumu değerlendirilmekte olup, konuya ilişkin alınacak karar ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995210
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 62,25
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
18:0513,4568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0726
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4059
18:0515,2708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0464
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,2246
18:05793,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,81
|Açılış
|: 793,27
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|47.223.793
|% 10,00
|
|HLGYO
|2,75
|167.578.026
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,74
|36.363.084
|% 10,00
|
|TETMT
|507,60
|57.799.312
|% 9,99
|
|EMNIS
|31,48
|3.698.286
|% 9,99
|
|CRDFA
|2,70
|39.644.228
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|6.769.003
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|14.414.768
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.624.310
|% -9,87
|
|THYAO
|27,40
|4.362.449.165
|% 1,93
|
|KRDMD
|12,30
|3.826.551.152
|% 3,80
|
|GARAN
|12,03
|3.151.535.043
|% 4,43
|
|SISE
|14,22
|2.955.011.049
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,11
|2.692.961.250
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,47
|1.308.498.616
|% 3,78
|
|HALKB
|5,34
|977.278.859
|% 3,29
|
|ODAS
|1,41
|225.374.849
|% 2,92
|
|VAKBN
|3,96
|413.837.786
|% 3,66
|
|HLGYO
|2,75
|167.578.026
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4232
|13,4460
|% -0,62
|
|Euro
|15,2291
|15,2575
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,2924
|18,3841
|% -0,24
|
|Frank
|14,6289
|14,7170
|% -0,44
|
|Riyal
|3,5731
|3,5910
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|22,11
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,68
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.354
|-1,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|1,01
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|0,49
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,24
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|88,39
|88,39
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58EUKYO
Yüzde 7.16 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 028 adet işlem
-
17:57ORCAY
Yüzde 7.59 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 532 adet işlem
-
17:56BLCYT
Yüzde 7.76 oranında artışla 16.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 510 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 15 artarak (% 3.05 ) 1, 829
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, TETMT, SANEL, HLGYO, BASCM, UZERB, EUHOL, AYCES