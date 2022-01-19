***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Suat İnce yönetim kurulu üyeliğinden 19 Ocak 2022 tarihi itibariyle istifa etmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Ocak 2022 tarihli kararıyla ilgili istifanın kabulüne karar verilmiştir. Boşalan üyeliğin durumu değerlendirilmekte olup, konuya ilişkin alınacak karar ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995210BIST