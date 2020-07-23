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***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.07.2020 19:33
GÜNCEL HABERLER



***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İSTANBUL

Elektronik Posta Adresi
E-posta
parkelektrik@parkelektrik.com.tr
parkelektrikuretim@hs03.kep.tr
yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr
investor.relations@cinergroup.com.tr
info@parkelektrik.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İstanbul 02165312400-Santral 02165312533-Yatırımcı İlişkileri 02165312470

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ciner Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik enerjisi üretimi/satışı yapmak ve madencilik faaliyetlerinde bulunmak 72100000 7210009 TRY 10 Finansal Yatırım
Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konya-Ilgın linyit sahasından kömür çıkarmak ve kurulacak santralde elektrik enerjisi üretimi/satışıyapmak 126250000 126250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861460


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 376,20 63.816.758 % 10,00  
ALKA 13,09 19.624.785 % 10,00  
DAGI 7,37 4.962.911 % 10,00  
KENT 2.010,20 58.627.524 % 10,00  
SRVGY 21,12 10.621.385 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6966 8,7402 % -0,04  
Frank 7,3702 7,4146 % 0,42  
Riyal 1,8195 1,8286 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 16,50  
Altın Gr. 416 416 3,47  
Cumhuriyet 2.762 2.804 45,00  
Tam 2.785 2.800 31,40  
Yarım 1.352 1.369 15,40  
Çeyrek 678 686 7,70  
Gümüş.Ons 22,58 22,61 -0,41  
Gümüş Gr. 4,98 4,99 -0,08  
B. Petrol 43,78 43,78 -0,50  
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