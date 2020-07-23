***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İSTANBULElektronik Posta AdresiE-postaparkelektrik@parkelektrik.com.trparkelektrikuretim@hs03.kep.tryatirimci.iliskileri@cinergroup.com.trinvestor.relations@cinergroup.com.trinfo@parkelektrik.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İstanbul 02165312400-Santral 02165312533-Yatırımcı İlişkileri 02165312470Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiCiner Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik enerjisi üretimi/satışı yapmak ve madencilik faaliyetlerinde bulunmak 72100000 7210009 TRY 10 Finansal YatırımKonya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Konya-Ilgın linyit sahasından kömür çıkarmak ve kurulacak santralde elektrik enerjisi üretimi/satışıyapmak 126250000 126250000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861460BIST