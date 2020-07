***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksSultantepe Mah. Paşalimanı Cad.No:41 34674-Üsküdar/İstanbul 02165312400-Santral 02165312533-Yatırımcı İlişkileri 02165312470Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTolga Büyükdikbaş Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetcisi/Finans Müdürü 24.07.2020 0216 531 25 33 yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr investor.relations@cinergroup.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 102513KadirZararsız Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi/Finansal Raporlama Uzmanı 24.07.2020 0215 531 25 33 yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr investor.relations@cinergroup.com.tr - -Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin amacı ve konusu kapsamında yapabileceği işler şunlardır: 1. Maden kömürü ve taş ocakları nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak, çıkarmak, işletmek, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretmek, bu maksatla maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, bunları işletmek ya da işlettirmek, 2. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş her türlü maddeyi işletmek, saflaştırmak, arıtmak ve bunların ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlarının üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 3. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak, bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, bu konuda gerekli yatırımları yapmak, 4. Cam, maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretiminde bulunmak, bu elyafları işleyerek her nevi ürünün üretimini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, 5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı ile ilgili her türlü tesisi ve santralleri kurmak, bunları işletmek, işlettirmek ya da satmak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 6. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSELÇUK YEŞİLTAŞ Finans Koordinatörü (Üst Düzey Yönetici) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Banka İşlem ve Operasyonları Müdürü Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiTACİGÜL ERDEM Mali İşler Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Vekili-Mali İşler Müdürü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861807BIST