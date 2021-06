***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTolga Büyükdikbaş Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi/Finans Müdürü 24.07.2020 0216 531 25 33 yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr investor.relations@cinergroup.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 102513KadirZararsız Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi/Finansal Raporlama Uzmanı 24.07.2020 0216 531 25 33 yatirimci.iliskileri@cinergroup.com.tr investor.relations@cinergroup.com.tr - -Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 18290865.7 TRY 12,29 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 130576377.3 TRY 87,71 Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviGÜRSEL USTA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 07.07.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - -ERDAL YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 07.07.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu-Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiSUAT İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 02.06.2021 İcrada Görevli - Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - -ORHAN YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.12.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - -SALİH SELİM ŞENKAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.12.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -CEVDET ÖZÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.03.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ciner Grubu Enerji ve Maden Grubu Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -MEHMET SİRAÇ ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim 15.11.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil - -GALİP TAŞDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 12.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sorumlu Denetçi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934750 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlıkları ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ÜyeliğiDİLEK EMİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 02.06.2021 İcrada Görevli Değil - EWA Kurumsal Danışmanlık Limited Şirketi - Danışman, Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği (KİYED) - Yönetim Kurulu Üyesi, Habitata Analitik Bakış Derneği (HABDER) - Yönetim Kurulu Üyesi, Şekilsiz Fikirler Derneği - Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934750 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Başkanlığı ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSELÇUK YEŞİLTAŞ Finans Koordinatörü (Üst Düzey Yönetici) Finans Sektörü Profesyoneli Banka İşlem ve Operasyonları Müdürü-Finans Koordinatörü Ciner Grubu Mali İşler Üst Düzey Yöneticisi ve Ciner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiENGİN YAVUZ Sermaye Piyasaları Direktörü (Üst Düzey Yönetici) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi-Sermaye Piyasaları Direktörü Ciner Grubu Sermaye Piyasaları Üst Düzey YöneticisiTACİGÜL ERDEM Mali İşler Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Vekili-Mali İşler Müdürü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939894BIST