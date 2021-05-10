Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.05.2021 18:27



***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2021
Karar Sayısı
10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

1 OCAK 2021 – 31 MART 2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 10.05.2021
KARAR SAYISI : 2021/10
Sermaye  Piyasası  Kurulu'nun ("SPK")  II -14.1 sayılı  "Sermaye  Piyasasında  Finansal  Raporlamaya  İlişkin  Esaslar  Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak Şirketimizce hazırlanan ve denetime tabi olmayan 01.01.2021 – 31.03.2021 ara hesap dönemine ait dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynaklar değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğ'in ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan ara dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun
SPK düzenlemeleri doğrultusunda  
•  Tarafımızca incelendiklerini,
•   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediklerini,
•  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını 
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla
10.05.2021
Tacigül ERDEM                       Güven ÖNAL                                            Galip TAŞDEMİR
Mali İşler Müdürü     Denetimden Sorumlu Komite Başkanı           Denetimden Sorumlu Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935954


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.461
Değişim :  1,36% |  19,57
Açılış :  1.449  
Önceki Kapanış :  1.441  
En Yüksek
1.462 En Düşük
1.448
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 10,12 156.975.219 % 10,00  
INVEO 132,00 106.797.237 % 10,00  
AYES 24,20 4.593.525 % 10,00  
YONGA 28,42 1.850.284 % 9,98  
KARTN 66,20 189.574.597 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2621 8,2642 % 0,37  
Euro 10,0512 10,0613 % 0,34  
Sterlin 11,6448 11,7032 % 1,43  
Frank 9,1463 9,2014 % 0,47  
Riyal 2,1968 2,2078 % 0,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 6,62  
Altın Gr. 489 489 4,04  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,40 27,44 -0,04  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,02  
B. Petrol 68,37 68,37 0,09  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru