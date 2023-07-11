***PRZMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***PRZMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [PRZMA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) payında 12/07/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/08/2023'tür.Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, PRZMA payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/07/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıAbdulkadir TİTİZ 46872924Ateş Emre KANPAK 20589254Doğan BALTA 21290807Emirhan BAYRAM 49093727Emrah DOKUMACI 33064726Emre DOKUMACI 33722095Erol SABAH 12352534Ersin TİTİZ 45739308Fatma Nur SABAH 36931783Ferman ERTAKUŞ 40682148Filiz ÖZSEYMAN 22042175İlker TOPUZ 46853487Saliha SEZİKLİ 13312172Sezer SEZİKLİ 22032962Turan YILDIRIM 13076380Yavuz YILMAZ 23093075Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/08/2023'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170508BIST