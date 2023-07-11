***PRZMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
11.07.2023 18:17
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) payında 12/07/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/08/2023'tür.
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, PRZMA payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/07/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Abdulkadir TİTİZ 46872924
Ateş Emre KANPAK 20589254
Doğan BALTA 21290807
Emirhan BAYRAM 49093727
Emrah DOKUMACI 33064726
Emre DOKUMACI 33722095
Erol SABAH 12352534
Ersin TİTİZ 45739308
Fatma Nur SABAH 36931783
Ferman ERTAKUŞ 40682148
Filiz ÖZSEYMAN 22042175
İlker TOPUZ 46853487
Saliha SEZİKLİ 13312172
Sezer SEZİKLİ 22032962
Turan YILDIRIM 13076380
Yavuz YILMAZ 23093075
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/08/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170508
BIST
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18:056.363
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 92,52
|Açılış
|: 6.371
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|Önceki Kapanış
|: 6.270
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6.235
En Yüksek
6.387
18:0526,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0177
|Açılış
|: 26,1800
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|Önceki Kapanış
|: 26,1400
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26,2274
En Düşük
26,0249
18:0528,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0574
|Açılış
|: 28,7500
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|Önceki Kapanış
|: 28,6500
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29,1323
En Düşük
28,6069
18:051.620,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.620,17
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|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
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1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|545,80
|1.575.771.406
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|47.077.531
|% 10,00
|
|IZINV
|39,16
|169.849.951
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|69.244.520
|% 10,00
|
|ISATR
|364.331,00
|364.331
|% 10,00
|
|PRZMA
|33,84
|61.286.593
|% -10,00
|
|IHAAS
|24,30
|235.166.643
|% -10,00
|
|PEGYO
|6,84
|122.902.512
|% -9,88
|
|CANTE
|29,50
|1.506.115.723
|% -9,23
|
|EUKYO
|6,96
|5.583.371
|% -8,90
|
|THYAO
|215,30
|7.548.486.580
|% 0,33
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|ASTOR
|80,10
|6.197.940.653
|% -1,42
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,41
|3.533.883.177
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,98
|848.766.623
|% 3,11
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1010
|26,1063
|% 0,07
|
|Euro
|28,6992
|28,7096
|% 0,20
|
|Sterlin
|33,5785
|33,7469
|% 0,36
|
|Frank
|29,5224
|29,7002
|% 0,56
|
|Riyal
|6,9398
|6,9746
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,06
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|4,66
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.436
|10.644
|2,00
|
|Yarım
|5.218
|5.347
|2,00
|
|Çeyrek
|2.617
|2.673
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,30
|79,30
|1,61
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Seans Raporu
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17:56VANGD
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