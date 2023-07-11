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***PRZMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

11.07.2023 18:17
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***PRZMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

                                                   Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRZMA) payında 12/07/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/08/2023'tür.
 
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, PRZMA payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/07/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

Abdulkadir TİTİZ                               46872924
Ateş Emre KANPAK                         20589254
Doğan BALTA                                   21290807
Emirhan BAYRAM                           49093727
Emrah DOKUMACI                          33064726
Emre DOKUMACI                            33722095
Erol SABAH                                      12352534
Ersin TİTİZ                                         45739308
Fatma Nur SABAH                            36931783
Ferman ERTAKUŞ                            40682148
Filiz ÖZSEYMAN                             22042175
İlker TOPUZ                                       46853487
Saliha SEZİKLİ                                 13312172
Sezer SEZİKLİ                                  22032962
Turan YILDIRIM                              13076380
Yavuz YILMAZ                                 23093075
 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/08/2023'tür.
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170508


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IZINV 39,16 169.849.951 % 10,00  
DESA 15,07 69.244.520 % 10,00  
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Frank 29,5224 29,7002 % 0,56  
Riyal 6,9398 6,9746 % 0,07  
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Cumhuriyet 10.816 10.980 40,00  
Tam 10.436 10.644 2,00  
Yarım 5.218 5.347 2,00  
Çeyrek 2.617 2.673 0,00  
Gümüş.Ons 23,07 23,09 -0,05  
Gümüş Gr. 19,32 19,34 -0,08  
B. Petrol 79,30 79,30 1,61  
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