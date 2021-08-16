***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2021 15:26
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958271
BIST
16:431.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
16:438,4713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0458
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
16:439,9960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0564
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
16:43485,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,72
|Açılış
|: 485,81
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler16:41
|IZFAS
|6,82
|4.515.610
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.362.876
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.907.376
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|313.694.147
|% 9,99
|
|DAGI
|3,83
|90.754.819
|% -9,88
|
|KGYO
|7,00
|37.014.663
|% -9,68
|
|MARKA
|4,87
|4.033.898
|% -6,35
|
|PRZMA
|4,66
|7.232.210
|% -5,67
|
|EDIP
|3,57
|16.593.672
|% -4,80
|
|GARAN
|9,43
|1.313.927.937
|% 1,73
|
|THYAO
|12,56
|646.908.674
|% 1,13
|
|AKBNK
|5,66
|624.130.716
|% 3,28
|
|GENIL
|15,96
|599.986.818
|% 8,35
|
|YKBNK
|2,54
|539.837.568
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|539.837.568
|% 2,01
|
|GARAN
|9,43
|1.313.927.937
|% 1,73
|
|ODAS
|1,39
|165.445.323
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,66
|624.130.716
|% 3,28
|
|DARDL
|2,73
|200.434.014
|% 6,64
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4766
|8,4860
|% -0,37
|
|Euro
|9,9879
|9,9931
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,7099
|11,7686
|% -0,56
|
|Frank
|9,2568
|9,3126
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2530
|2,2643
|% -0,50
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,98
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|-18,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-17,07
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-8,25
|
|Çeyrek
|777
|794
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,74
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,47
|68,47
|-2,12
|
Seans Raporu
16:41
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16:56BMSCH
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16:55TRGYO
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16:53XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 10, 944.00 milyon TL de
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16:53BERA
Yüzde 5.11 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 101, 585 adet işlem