***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 10:04
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039597
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,6261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1002
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6284
En Düşük
16,5102
18:0517,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0824
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6205
En Düşük
17,4694
18:05976,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,42
|Açılış
|: 976,28
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
976,95
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TEZOL
|19,40
|44.381.135
|% 120,00
|
|KRDMA
|10,29
|55.491.823
|% 4,45
|
|KRDMB
|10,29
|19.825.227
|% 4,45
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 3,56
|
|ISKPL
|5,47
|90.176.794
|% 0,87
|
|TRGYO
|8,53
|29.414.056
|% 0,00
|
|KRONT
|37,16
|2.736.715
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,63
|17.620.468
|% 0,00
|
|MEPET
|3,17
|1.313.940
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,23
|263.895.982
|% 0,00
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% 0,00
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% 0,00
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% 0,00
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% 0,00
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% 0,00
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6153
|16,6261
|% 0,61
|
|Euro
|17,5880
|17,6088
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,3239
|20,4258
|% 0,53
|
|Frank
|17,3033
|17,4076
|% 0,50
|
|Riyal
|4,4106
|4,4327
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|4,98
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,39
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.484
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.183
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
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17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem