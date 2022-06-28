***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 11:49
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRZMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039621
BIST
16:312.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,72
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
16:3116,6588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1329
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
16:3117,5534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
16:31976,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,16
|Açılış
|: 976,02
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.923.238
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.493.860
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,84
|6.861.579
|% 9,56
|
|OYAYO
|8,53
|7.562.558
|% 9,50
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,37
|94.970.199
|% -7,91
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,44
|131.130.260
|% -5,38
|
|KRTEK
|20,00
|14.394.548
|% -4,49
|
|THYAO
|49,06
|3.979.593.196
|% -1,01
|
|SISE
|21,86
|1.259.844.078
|% 0,92
|
|EREGL
|27,86
|1.127.705.671
|% 0,07
|
|SAHOL
|20,34
|1.034.330.043
|% 0,49
|
|KRDMD
|12,01
|894.065.192
|% -2,45
|
|YKBNK
|4,57
|799.637.450
|% -1,72
|
|ODAS
|3,16
|507.788.704
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,63
|393.150.093
|% 1,94
|
|TSKB
|2,13
|312.593.626
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,47
|756.970.711
|% -0,47
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6328
|16,6588
|% 0,80
|
|Euro
|17,5222
|17,5534
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,2706
|20,3723
|% 0,26
|
|Frank
|17,3135
|17,4178
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4195
|4,4416
|% 0,64
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|1,25
|
|Altın Gr.
|977
|977
|8,39
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|35,00
|
|Tam
|6.507
|6.615
|23,00
|
|Yarım
|3.195
|3.236
|12,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.617
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|0,10
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,80
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 71 kaybederek (% -0.30 ) 2, 250
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, RODRG, BMSCH, ISBIR
-
16:45
BRSAN, ULUSE, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
SEKUR, SELVA, TEZOL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 133 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 120 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem