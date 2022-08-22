***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.08.2022 10:15
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057452
BIST
13:103.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,00
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
13:1018,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:1018,1550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:101.011,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.011,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler13:08
|YYAPI
|1,32
|51.944.794
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|PRKME
|10,46
|40.222.185
|% 9,99
|
|HKTM
|14,64
|3.198.576
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|186.094.340
|% 9,96
|
|AZTEK
|13,44
|318.218.474
|% -7,25
|
|GZNMI
|38,36
|165.301.257
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,82
|41.779.619
|% -6,83
|
|DENGE
|2,08
|29.804.863
|% -6,73
|
|SKTAS
|2,99
|20.807.451
|% -5,68
|
|THYAO
|68,20
|1.772.709.085
|% -0,44
|
|SASA
|54,75
|1.400.852.129
|% 3,30
|
|PETKM
|11,78
|1.182.937.625
|% 1,55
|
|EKGYO
|3,74
|1.100.740.382
|% 2,19
|
|HEKTS
|41,92
|1.092.190.548
|% 6,78
|
|EKGYO
|3,74
|1.100.740.382
|% 2,19
|
|YKBNK
|5,65
|827.223.043
|% -0,35
|
|ADESE
|0,91
|106.049.477
|% 4,60
|
|DOHOL
|4,89
|530.185.066
|% -1,41
|
|PETKM
|11,78
|1.182.937.625
|% 1,55
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1196
|18,1238
|% 0,21
|
|Euro
|18,1426
|18,1522
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,3294
|21,4364
|% -0,00
|
|Frank
|18,8205
|18,9339
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8111
|4,8352
|% 0,21
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,02
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|6.792
|6.894
|-35,00
|
|Tam
|6.825
|6.882
|-55,00
|
|Yarım
|3.326
|3.365
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|96,00
|96,00
|-0,72
|