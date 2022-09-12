***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 10:00
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRZMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062278
BIST
11:133.603
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 81,70
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:1318,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:1318,5781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2620
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5948
En Düşük
18,3348
11:131.009,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.009,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:13
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|500.785.374
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|BRSAN
|50,35
|59.849.328
|% 9,93
|
|ASUZU
|295,90
|231.038.938
|% -9,51
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|DOGUB
|9,18
|3.506.360
|% -4,77
|
|HEDEF
|8,76
|7.556.462
|% -3,42
|
|MZHLD
|73,70
|5.647.650
|% -3,34
|
|AKBNK
|16,53
|3.816.560.154
|% 3,83
|
|ASELS
|31,94
|2.699.002.018
|% 8,94
|
|YKBNK
|9,50
|2.336.179.691
|% 4,05
|
|THYAO
|74,20
|2.189.830.320
|% 1,09
|
|ISCTR
|13,12
|1.950.845.235
|% 5,47
|
|EKGYO
|5,29
|1.833.715.319
|% 3,52
|
|YKBNK
|9,50
|2.336.179.691
|% 4,05
|
|AKBNK
|16,53
|3.816.560.154
|% 3,83
|
|ISCTR
|13,12
|1.950.845.235
|% 5,47
|
|KRDMD
|14,86
|1.378.794.989
|% 4,21
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2278
|18,2475
|% 0,07
|
|Euro
|18,5668
|18,5781
|% 1,43
|
|Sterlin
|21,2310
|21,3374
|% 0,77
|
|Frank
|18,9933
|19,1077
|% 0,40
|
|Riyal
|4,8366
|4,8608
|% -0,04
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|5,38
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|2,92
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.788
|6.850
|21,00
|
|Yarım
|3.308
|3.347
|9,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,16
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|0,10
|