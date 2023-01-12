***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:34
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101086
BIST
13:194.675
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -53,81
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.668
13:1918,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:1920,2188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0286
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:191.137,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,60
|Açılış
|: 1.137,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:19
|SDTTR
|62,30
|10.634.361
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.107.669
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.024.572
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,25
|285.336.896
|% 9,18
|
|RODRG
|31,32
|10.807.378
|% 6,75
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|GOZDE
|19,22
|269.779.204
|% -8,74
|
|POLTK
|1.587,50
|56.584.010
|% -8,64
|
|DURDO
|40,00
|12.485.498
|% -8,38
|
|THYAO
|127,90
|6.461.028.257
|% 2,08
|
|KRDMD
|17,71
|4.046.282.619
|% 3,03
|
|ASELS
|52,65
|3.115.559.849
|% -0,28
|
|EREGL
|37,06
|2.780.865.521
|% 0,60
|
|KOZAL
|512,00
|2.248.859.077
|% -1,31
|
|EKGYO
|7,96
|2.075.654.807
|% -1,49
|
|KRDMD
|17,71
|4.046.282.619
|% 3,03
|
|YKBNK
|8,47
|1.657.531.324
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,51
|267.366.336
|% -1,57
|
|PETKM
|16,36
|1.645.546.107
|% -1,86
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7819
|18,7854
|% 0,06
|
|Euro
|20,2101
|20,2188
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7755
|22,8897
|% 0,18
|
|Frank
|20,0714
|20,1923
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,05
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,56
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,88
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.759
|6,00
|
|Tam
|7.686
|7.732
|-1,00
|
|Yarım
|3.742
|3.784
|1,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,72
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,80
|