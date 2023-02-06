***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 13:27
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRZMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109871
BIST
15:164.769
En Yüksek
|Değişim
|: -4,58%
|| -228,81
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
15:1618,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
15:1620,2895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0220
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
15:161.133,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.133,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler15:14
|OYAKC
|22,66
|266.514.949
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|88.548.165
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|26.524.481
|% 9,99
|
|ONCSM
|93,90
|10.060.525
|% 9,95
|
|SDTTR
|90,90
|77.093.931
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.744.310
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,38
|34.090.858
|% -9,89
|
|GUBRF
|186,00
|470.814.976
|% -9,75
|
|CANTE
|64,60
|72.740.983
|% -9,71
|
|THYAO
|134,20
|1.693.247.653
|% -5,96
|
|EREGL
|38,50
|1.117.830.947
|% -1,94
|
|SISE
|40,80
|1.048.355.218
|% -5,20
|
|TUPRS
|567,10
|991.241.602
|% -5,33
|
|KOZAL
|499,30
|721.384.180
|% -7,11
|
|EKGYO
|6,87
|379.656.612
|% -5,50
|
|YKBNK
|8,54
|399.361.535
|% -5,32
|
|AKBNK
|15,63
|714.615.905
|% -5,33
|
|ALBRK
|3,17
|114.079.738
|% -3,06
|
|KRDMD
|16,43
|504.851.103
|% 0,49
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8251
|18,8327
|% 0,07
|
|Euro
|20,2830
|20,2909
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,6168
|22,7303
|% 0,03
|
|Frank
|20,2497
|20,3717
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0030
|5,0281
|% 0,04
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,02
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,56
|
|Cumhuriyet
|7.731
|7.773
|-7,00
|
|Tam
|7.744
|7.795
|-66,00
|
|Yarım
|3.783
|3.814
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.892
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|0,07
|
|B. Petrol
|80,48
|80,48
|0,54
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29KRSTL
Yüzde -8.16 oranında düşüşle 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 237, 941 adet işlem
-
15:28BJKAS
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 288, 866 adet işlem
-
15:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -225, 39 kaybederek (% -5.04 ) 4, 249
-
15:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, ONCSM, NUHCM, CMENT, NIBAS, OYAKC
-
15:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BJKAS, SDTTR, VKING