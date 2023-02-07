***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:48
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110417
BIST
14:164.606
En Yüksek
|Değişim
|: -6,57%
|| -323,86
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:1618,8301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:1620,1664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0428
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:161.132,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.132,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:16
|KONYA
|2.964,50
|96.752.768
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|13.339.988
|% 10,00
|
|BASCM
|4,85
|1.188.511
|% 8,99
|
|NUHCM
|113,00
|50.564.127
|% 8,97
|
|CMENT
|68,80
|2.361.629
|% 7,84
|
|BTCIM
|35,10
|210.745.023
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|1.248.740
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.778.965
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|48.202.617
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.206.560
|% -10,00
|
|THYAO
|130,20
|2.713.569.839
|% -6,93
|
|ASELS
|53,30
|2.315.629.601
|% -9,35
|
|KRDMD
|16,95
|2.103.698.640
|% -4,02
|
|TUPRS
|538,00
|1.456.363.569
|% -7,07
|
|KOZAL
|507,90
|1.453.240.417
|% -2,98
|
|KRDMD
|16,95
|2.103.698.640
|% -4,02
|
|EKGYO
|6,85
|503.312.076
|% -5,78
|
|YKBNK
|8,32
|569.809.889
|% -6,31
|
|BUCIM
|5,80
|339.921.485
|% 3,94
|
|AKBNK
|15,13
|822.470.180
|% -6,60
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8254
|18,8307
|% 0,02
|
|Euro
|20,1600
|20,1673
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,4994
|22,6122
|% -0,29
|
|Frank
|20,2471
|20,3691
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0040
|5,0291
|% 0,03
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|1,39
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|1,03
|
|Cumhuriyet
|7.657
|7.773
|-4,00
|
|Tam
|7.692
|7.741
|-47,00
|
|Yarım
|3.758
|3.788
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|1,40
|