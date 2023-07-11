***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.07.2023 10:17
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170273
BIST
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11:456.325
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 54,81
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
11:4526,1061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0175
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
11:4528,7265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0743
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
11:451.625,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,21
|Açılış
|: 1.625,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,14
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IDEAS
|41,80
|23.880.574
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|38.476.159
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|61.754.973
|% 9,99
|
|AVHOL
|157,40
|15.266.698
|% 9,99
|
|YAYLA
|8,93
|25.257.094
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|54.680.315
|% -10,00
|
|LUKSK
|54,85
|14.190.743
|% -7,11
|
|IHAAS
|25,38
|63.877.924
|% -6,00
|
|EUKYO
|7,23
|889.189
|% -5,37
|
|KRGYO
|26,00
|9.672.608
|% -4,76
|
|SASA
|61,80
|3.140.040.914
|% 4,83
|
|THYAO
|216,80
|2.920.475.062
|% 1,03
|
|ASELS
|63,15
|2.306.411.861
|% 2,52
|
|KOZAL
|28,88
|1.932.571.206
|% 1,48
|
|ASTOR
|80,20
|1.846.596.494
|% -1,29
|
|ADESE
|1,80
|236.938.822
|% 1,12
|
|EKGYO
|8,39
|993.787.466
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,10
|1.309.153.774
|% 0,85
|
|ZOREN
|3,66
|351.628.038
|% -1,35
|
|SKBNK
|2,92
|218.511.790
|% 1,04
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0754
|26,1061
|% 0,07
|
|Euro
|28,7098
|28,7265
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,5524
|33,7207
|% 0,28
|
|Frank
|29,5145
|29,6923
|% 0,53
|
|Riyal
|6,9403
|6,9751
|% 0,07
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|10,93
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.626
|10,14
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.477
|10.675
|33,00
|
|Yarım
|5.238
|5.362
|17,00
|
|Çeyrek
|2.627
|2.681
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,50
|0,08
|
|B. Petrol
|78,19
|78,19
|0,50
|
Seans Raporu
11:45
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