***PRZMA* *FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.12.2023 18:45
***PRZMA******FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FORMT, PRZMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FORMT.E ve PRZMA.E paylarında 26/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229078
BIST
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18:057.265
En Düşük
|Değişim
|: -3,87%
|| -292,69
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.208
En Yüksek
7.527
18:0529,1561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0546
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
18:0532,0253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,2016
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
18:051.922,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -5,70
|Açılış
|: 1.922,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|52,00
|56.024.825
|% 9,89
|
|MTRYO
|6,37
|2.052.917
|% 7,78
|
|PRZMA
|32,72
|75.432.350
|% 7,28
|
|BJKAS
|46,96
|32.720.570
|% 6,73
|
|ERSU
|9,93
|20.705.702
|% 5,19
|
|SKBNK
|5,67
|226.221.991
|% -10,00
|
|TABGD
|99,00
|372.869.544
|% -10,00
|
|QNBFB
|270,00
|7.506.145
|% -10,00
|
|BRYAT
|2.089,00
|163.503.830
|% -10,00
|
|KLNMA
|27,90
|7.035.439
|% -10,00
|
|THYAO
|226,20
|3.864.989.289
|% -2,92
|
|TUPRS
|139,00
|3.707.156.674
|% -4,01
|
|KBORU
|46,40
|2.172.927.785
|% -1,65
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|AKBNK
|38,04
|1.954.087.273
|% -2,86
|
|EKGYO
|6,91
|731.254.121
|% -2,40
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|YKBNK
|20,06
|1.708.032.966
|% -1,96
|
|ZOREN
|4,04
|335.571.662
|% -6,26
|
|BEGYO
|2,80
|226.557.977
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1021
|29,1561
|% -0,19
|
|Euro
|32,0220
|32,0253
|% -0,63
|
|Sterlin
|36,8530
|37,0379
|% -0,39
|
|Frank
|33,9043
|34,1085
|% -0,30
|
|Riyal
|7,7422
|7,7810
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 581, 333 adet işlem
-
17:58FLAP
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 941, 390 adet işlem
-
17:57AVGYO
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 163 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, FROTO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -255, 12 kaybederek (% -3.81 ) 6, 439