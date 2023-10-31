***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
31.10.2023 09:07
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212144
BIST
'
14:447.696
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -16,41
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:4428,2898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0502
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:4430,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1510
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:441.818,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.818,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:42
|TABGD
|190,30
|4.863.689.167
|% 10,00
|
|RODRG
|57,25
|13.651.107
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.283.806
|% 9,99
|
|AVHOL
|82,00
|248.013.608
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.309.399
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|A1CAP
|39,16
|641.073.983
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.863.689.167
|% 10,00
|
|THYAO
|221,20
|4.826.955.734
|% 1,05
|
|MIATK
|892,60
|3.869.270.122
|% 8,00
|
|TUPRS
|144,40
|3.294.203.977
|% 2,12
|
|ASTOR
|127,20
|1.952.931.859
|% -2,45
|
|ODAS
|12,80
|1.476.278.940
|% -2,44
|
|EKGYO
|6,63
|615.419.163
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|469.153.245
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,64
|1.270.101.205
|% 0,57
|
|MHRGY
|5,38
|388.980.165
|% -3,06
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2585
|28,3205
|% 0,29
|
|Euro
|30,1597
|30,1690
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3619
|34,5342
|% 0,22
|
|Frank
|31,2115
|31,3995
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5159
|7,5536
|% 0,07
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,23
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.982
|12.056
|-10,00
|
|Yarım
|6.010
|6.053
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|0,59
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57HATSN
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 169 adet işlem
-
14:56SNICA
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 430, 387 adet işlem
-
14:55CIMSA
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 37.82 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 888, 771 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 64 artarak (% 0.22 ) 8, 029
-
14:54GEDIK
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 120, 503 adet işlem