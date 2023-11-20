***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.11.2023 09:08
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [PRZMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218833
BIST
'
13:337.963
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 109,40
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.975
13:3328,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1104
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7878
En Düşük
28,6078
13:3331,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1180
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
13:331.828,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.828,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.818,32
BIST En Aktif Hisseler13:32
|OYAYO
|27,94
|11.778.074
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|25.506.499
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|193.116.635
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.467.478
|% 9,99
|
|RODRG
|71,55
|23.572.739
|% 9,99
|
|BASCM
|11,74
|3.485.011
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|7.447.939
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.098,00
|2.623.586
|% -9,88
|
|CASA
|102,00
|18.071.528
|% -9,81
|
|ISBTR
|629.997,50
|1.894.995
|% -9,71
|
|THYAO
|257,25
|5.163.276.330
|% 1,18
|
|EREGL
|39,32
|1.953.191.638
|% 2,72
|
|TUPRS
|154,60
|1.857.303.195
|% 0,72
|
|MIATK
|52,30
|1.564.130.428
|% -6,74
|
|ASELS
|44,02
|1.561.505.064
|% 4,26
|
|ZOREN
|5,12
|817.539.010
|% 1,39
|
|EKGYO
|7,64
|912.938.831
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,90
|1.464.920.289
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,36
|95.803.383
|% -4,90
|
|IHLGM
|1,86
|113.325.749
|% -6,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7559
|28,7610
|% 0,29
|
|Euro
|31,4388
|31,4559
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,7933
|35,9729
|% 0,47
|
|Frank
|32,4226
|32,6179
|% 0,55
|
|Riyal
|7,6451
|7,6834
|% 0,28
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,49
|23,53
|% 0,66
|
|Platin
|901,26
|902,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,57
|1.059,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,40
|81,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.975,71
|1.975,93
|% 0,66
|