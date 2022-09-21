***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2022 09:12
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064348
BIST
11:343.250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -27,88
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:3418,3193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:3418,1732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0811
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:34984,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,15
|Açılış
|: 984,16
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:34
|ULUSE
|118,80
|9.345.565
|% 10,00
|
|CRDFA
|3,38
|26.653.166
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUFA
|7,16
|32.188.997
|% 9,48
|
|CEMAS
|1,55
|92.974.319
|% 9,15
|
|ISGYO
|12,47
|6.564.794
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.954.274
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.797.922
|% -9,82
|
|IHAAS
|61,35
|10.414.364
|% -9,65
|
|THYAO
|69,95
|2.386.339.945
|% -3,45
|
|VAKBN
|8,36
|1.147.781.490
|% -0,83
|
|HALKB
|8,50
|1.009.514.848
|% 1,07
|
|YKBNK
|7,04
|826.257.597
|% -1,68
|
|SASA
|57,90
|802.818.239
|% -1,19
|
|EKGYO
|3,90
|542.150.738
|% -2,74
|
|VAKBN
|8,36
|1.147.781.490
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,84
|493.592.870
|% 6,67
|
|HALKB
|8,50
|1.009.514.848
|% 1,07
|
|YKBNK
|7,04
|826.257.597
|% -1,68
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3083
|18,3193
|% 0,00
|
|Euro
|18,1616
|18,1732
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,6897
|20,7935
|% -0,41
|
|Frank
|18,8693
|18,9830
|% -0,20
|
|Riyal
|4,8554
|4,8798
|% 0,07
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|5,41
|
|Altın Gr.
|984
|984
|3,86
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.691
|6.794
|19,00
|
|Yarım
|3.260
|3.314
|15,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.657
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,06
|
|B. Petrol
|93,03
|93,03
|2,41
|
Seans Raporu
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