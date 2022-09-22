***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.09.2022 09:07
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064606
BIST
12:063.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 43,04
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.296
En Düşük
3.237
12:0618,3655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
12:0618,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1678
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
12:06986,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 986,24
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler12:06
|ULUSE
|130,60
|16.076.279
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|223.595.900
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.970.214
|% 9,76
|
|KMPUR
|49,40
|76.930.433
|% 9,29
|
|ULUFA
|7,85
|29.781.899
|% 9,18
|
|PINSU
|7,22
|18.617.712
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|331.765.847
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|28.471.149
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|29.503.087
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,75
|1.574.557.508
|% 1,43
|
|SISE
|27,56
|1.315.897.638
|% 2,61
|
|YKBNK
|7,16
|962.325.795
|% 2,43
|
|AKBNK
|11,73
|840.347.038
|% 1,82
|
|SASA
|58,25
|809.744.336
|% 1,48
|
|EKGYO
|3,92
|727.406.971
|% 0,51
|
|ZOREN
|4,08
|634.309.346
|% 3,03
|
|YKBNK
|7,16
|962.325.795
|% 2,43
|
|SKBNK
|2,81
|331.765.847
|% -9,94
|
|DOHOL
|5,21
|411.244.337
|% 0,39
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3582
|18,3655
|% 0,21
|
|Euro
|18,1829
|18,1968
|% 0,93
|
|Sterlin
|20,7282
|20,8321
|% 0,64
|
|Frank
|18,7906
|18,9037
|% -0,53
|
|Riyal
|4,8655
|4,8899
|% 0,17
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,39
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|-14,00
|
|Tam
|6.673
|6.741
|-55,00
|
|Yarım
|3.252
|3.295
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.648
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,64
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,03
|
|B. Petrol
|90,69
|90,69
|0,86
|