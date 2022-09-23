***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2022 09:38
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064794
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
0
En Düşük
0
18:0518,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0832
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4018
En Düşük
18,3035
18:0518,0308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0105
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9835
18:05988,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,48
|Açılış
|: 988,37
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,16
|23.027.964
|% 0,00
|
|YGYO
|0,93
|9.950.515
|% 0,00
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,27
|20.384.537
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,16
|23.027.964
|% 0,00
|
|YGYO
|0,93
|9.950.515
|% 0,00
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,27
|20.384.537
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,00
|
|SASA
|58,05
|2.479.659.821
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 0,00
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3967
|18,4017
|% 0,45
|
|Euro
|18,0052
|18,0222
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,5781
|20,6813
|% 0,16
|
|Frank
|18,7186
|18,8314
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8757
|4,9001
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-1,14
|
|Altın Gr.
|989
|989
|5,15
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.681
|6.779
|17,00
|
|Yarım
|3.255
|3.309
|8,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.654
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,06
|
|B. Petrol
|90,03
|90,03
|-0,43
|