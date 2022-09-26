***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.09.2022 09:04
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065062
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
0
En Düşük
0
18:0518,4486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0346
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
18:0517,8237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0199
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9050
En Düşük
17,6343
18:05971,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,99
|Açılış
|: 971,16
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
976,03
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AFYON
|4,74
|44.640.545
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,62
|11.841.282
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|7.457.459
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|80.786.989
|% 0,00
|
|AFYON
|4,74
|44.640.545
|% 0,00
|
|AGYO
|5,60
|51.374.177
|% 0,00
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% 0,00
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 0,00
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% 0,00
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% 0,00
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.989.044
|% 0,00
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,00
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.096
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4401
|18,4497
|% 0,19
|
|Euro
|17,7907
|17,8159
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,5244
|19,6224
|% -2,02
|
|Frank
|18,6246
|18,7368
|% -0,28
|
|Riyal
|4,8940
|4,9185
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-4,76
|
|Altın Gr.
|971
|972
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.638
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.227
|3.295
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,15
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|-1,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
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17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem