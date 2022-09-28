***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2022 09:16
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065549
BIST
12:073.268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,27
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.242
12:0718,5162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0677
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5162
En Düşük
18,4132
12:0717,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 17,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
12:07963,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,92
|Açılış
|: 963,00
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler12:07
|ALKIM
|34,76
|118.069.353
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|77.193.406
|% 9,93
|
|BRLSM
|11,83
|81.246.555
|% 9,84
|
|ISFIN
|7,40
|28.885.401
|% 8,50
|
|ALKA
|78,05
|31.131.209
|% 8,48
|
|ULUFA
|5,19
|1.933.488
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.817.460
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,46
|451.012.299
|% -9,66
|
|SKBNK
|1,92
|328.408.148
|% -6,80
|
|EGSER
|29,92
|60.521.491
|% -6,50
|
|THYAO
|70,45
|1.149.074.337
|% -0,77
|
|YKBNK
|7,40
|1.034.082.033
|% 2,21
|
|SASA
|67,90
|1.019.868.086
|% -1,59
|
|AKBNK
|11,89
|947.699.904
|% 0,59
|
|GARAN
|20,08
|885.360.803
|% 2,34
|
|EKGYO
|4,00
|759.051.167
|% 0,50
|
|SKBNK
|1,92
|328.408.148
|% -6,80
|
|YKBNK
|7,40
|1.034.082.033
|% 2,21
|
|TSKB
|2,43
|316.419.086
|% -3,95
|
|ZOREN
|3,46
|451.012.299
|% -9,66
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5110
|18,5162
|% 0,37
|
|Euro
|17,6926
|17,7119
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,7051
|19,8039
|% -0,13
|
|Frank
|18,5542
|18,6660
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9032
|4,9278
|% 0,34
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-10,62
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|-41,00
|
|Tam
|6.571
|6.653
|-23,00
|
|Yarım
|3.197
|3.252
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,15
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-0,40
|