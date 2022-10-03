***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
3.10.2022 09:03
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066492
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0485
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
18:0518,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1255
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2683
En Düşük
18,1202
18:05993,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,49
|Açılış
|: 993,52
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
994,93
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5114
|18,5565
|% 0,30
|
|Euro
|18,1975
|18,2573
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,7092
|20,8131
|% 0,51
|
|Frank
|18,7672
|18,8803
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9243
|4,9490
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|3,51
|
|Altın Gr.
|993
|993
|5,00
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.686
|6.784
|52,00
|
|Yarım
|3.253
|3.319
|28,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.658
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,22
|
|B. Petrol
|87,44
|87,44
|2,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem