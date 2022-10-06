***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.10.2022 09:02
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067744
BIST
16:243.563
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 78,18
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.563
En Düşük
3.508
16:2418,5840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0432
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
16:2418,3422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0206
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2852
16:241.023,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,14
|Açılış
|: 1.023,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,00
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KMPUR
|66,00
|212.977.444
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|152.418.400
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|223.435.869
|% 9,96
|
|ELITE
|27,62
|40.311.974
|% 9,95
|
|GOZDE
|11,27
|153.417.273
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|7.737.853
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.357.042
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|89,80
|4.883.332.328
|% 8,52
|
|THYAO
|84,45
|4.684.670.010
|% -0,41
|
|SISE
|29,40
|4.050.795.418
|% 3,67
|
|EKGYO
|4,29
|2.120.722.829
|% 1,66
|
|YKBNK
|8,05
|1.910.119.991
|% 3,07
|
|EKGYO
|4,29
|2.120.722.829
|% 1,66
|
|ZOREN
|4,91
|1.230.462.234
|% 3,59
|
|YKBNK
|8,05
|1.910.119.991
|% 3,07
|
|DOHOL
|5,32
|1.162.533.395
|% 4,11
|
|ISCTR
|8,29
|1.231.755.807
|% 1,97
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5752
|18,5793
|% -0,26
|
|Euro
|18,3283
|18,3489
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,8143
|20,9187
|% -0,82
|
|Frank
|18,7480
|18,8610
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9247
|4,9494
|% -0,04
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|17,00
|
|Tam
|6.863
|6.916
|-28,00
|
|Yarım
|3.344
|3.381
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,96
|92,96
|-0,41
|
Seans Raporu
16:22
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-
16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 36 artarak (% 2.42 ) 3, 915
-
16:37XU100
Endeks 3, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 53, 621.00 milyon TL de
-
16:37PARSN
Yüzde 6.79 oranında artışla 54.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 594, 965 adet işlem
-
16:36PKART
Yüzde 9.76 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 060 adet işlem
-
16:35PARSN
Yüzde 6.59 oranında artışla 54.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 593, 657 adet işlem