***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.10.2022 09:08
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069521
BIST
12:113.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 27,16
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
12:1118,5869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0291
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
12:1118,0510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0507
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
12:111.005,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,54
|Açılış
|: 1.005,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,71
BIST En Aktif Hisseler12:09
|CRFSA
|44,32
|81.623.728
|% 9,98
|
|SAYAS
|20,34
|40.630.287
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|231.126.312
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.764.390
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|141.658.359
|% 9,85
|
|KIMMR
|7,20
|336.182
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|41.986.546
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|MARTI
|4,69
|99.002.656
|% -6,20
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,65
|2.665.815.129
|% 1,72
|
|SASA
|85,90
|1.337.188.073
|% -1,32
|
|ASELS
|32,16
|1.130.437.077
|% 2,16
|
|EKGYO
|4,34
|1.045.218.955
|% 0,93
|
|HEKTS
|65,00
|979.505.284
|% -3,49
|
|EKGYO
|4,34
|1.045.218.955
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,72
|138.872.650
|% -2,82
|
|DOHOL
|5,37
|354.497.461
|% 0,75
|
|YKBNK
|8,16
|530.082.642
|% 0,25
|
|ISCTR
|8,37
|489.157.717
|% 0,24
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5822
|18,5867
|% -0,16
|
|Euro
|18,0354
|18,0469
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,5220
|20,6249
|% -0,28
|
|Frank
|18,5621
|18,6739
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9280
|4,9528
|% -0,20
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-13,74
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-8,66
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|-56,00
|
|Tam
|6.759
|6.811
|-120,00
|
|Yarım
|3.293
|3.330
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.664
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,72
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,28
|
|B. Petrol
|97,35
|97,35
|-0,57
|