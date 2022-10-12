***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2022 09:11
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071015
BIST
13:503.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -19,31
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:5018,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:5018,0733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:50997,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,86
|Açılış
|: 997,81
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:48
|USAK
|3,74
|73.629.904
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.300.062
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|587.031.745
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|901.609.810
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|18.339.348
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.339.348
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,06
|28.604.016
|% -5,79
|
|KTSKR
|37,64
|304.381.697
|% -5,66
|
|RODRG
|31,94
|3.485.859
|% -4,66
|
|THYAO
|85,40
|3.515.895.969
|% 1,07
|
|ASELS
|32,46
|1.661.987.326
|% 0,62
|
|ISCTR
|8,34
|1.400.160.347
|% 0,60
|
|YKBNK
|8,31
|1.324.929.450
|% 0,00
|
|SASA
|82,60
|1.310.916.404
|% -2,94
|
|EKGYO
|4,24
|844.367.142
|% -1,62
|
|ISCTR
|8,34
|1.400.160.347
|% 0,60
|
|YKBNK
|8,31
|1.324.929.450
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,02
|408.311.832
|% -1,95
|
|KLGYO
|1,69
|136.306.862
|% 6,29
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5849
|18,5925
|% 0,04
|
|Euro
|18,0667
|18,0761
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,5162
|20,6191
|% 0,90
|
|Frank
|18,5991
|18,7111
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9317
|4,9565
|% 0,02
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,12
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,17
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|21,00
|
|Tam
|6.728
|6.779
|11,00
|
|Yarım
|3.278
|3.313
|4,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,03
|
|B. Petrol
|94,68
|94,68
|0,39
|