***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.10.2022 09:28
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072417
BIST
10:053.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 30,74
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.664
En Düşük
3.641
10:0518,6007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
10:0518,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0524
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1437
En Düşük
18,0503
10:05988,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,25
|Açılış
|: 987,97
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
988,73
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler10:05
|PENTA
|484,00
|4.650.756
|% 10,00
|
|SMRTG
|103,80
|13.991.098
|% 9,96
|
|YEOTK
|46,26
|49.613.833
|% 9,26
|
|MZHLD
|91,55
|13.256.994
|% 8,92
|
|BARMA
|66,70
|16.100.887
|% 7,06
|
|MEGAP
|4,51
|4.518.614
|% -9,98
|
|MEGAP
|4,51
|4.518.614
|% -9,98
|
|ESCOM
|26,16
|3.233.969
|% -4,18
|
|GSRAY
|5,28
|16.036.829
|% -3,83
|
|SASA
|82,60
|168.330.347
|% -3,62
|
|THYAO
|90,15
|487.997.410
|% 0,17
|
|TUPRS
|346,10
|264.600.986
|% 3,59
|
|KOZAL
|197,80
|216.164.808
|% -0,30
|
|AKBNK
|13,73
|188.155.356
|% 1,70
|
|YKBNK
|9,00
|171.762.614
|% 1,93
|
|EKGYO
|4,26
|90.298.881
|% 0,95
|
|YKBNK
|9,00
|171.762.614
|% 1,93
|
|ISCTR
|8,69
|160.204.232
|% 1,76
|
|AKBNK
|13,73
|188.155.356
|% 1,70
|
|ODAS
|8,96
|110.272.376
|% 3,34
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5774
|18,6007
|% 0,18
|
|Euro
|18,0975
|18,1170
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,8900
|20,9947
|% 0,94
|
|Frank
|18,4879
|18,5992
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9310
|4,9557
|% 0,08
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|8,33
|
|Altın Gr.
|988
|988
|6,00
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.677
|6.748
|-42,00
|
|Yarım
|3.253
|3.295
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.649
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|0,16
|
|B. Petrol
|92,74
|92,74
|1,11
|