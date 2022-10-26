***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.10.2022 11:12
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adem Meral tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074263
BIST
11:094.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 25,78
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.990
11:0918,6068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
11:0918,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1052
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6912
En Düşük
18,4735
11:091.000,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 12,19
|Açılış
|: 1.000,98
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.001,29
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler11:07
|GOLTS
|107,20
|47.615.573
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.646.163
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|SILVR
|30,92
|29.528.220
|% 8,19
|
|ORMA
|54,00
|277.128
|% 8,09
|
|AGYO
|7,53
|27.134.875
|% -9,93
|
|ACSEL
|57,90
|37.988.061
|% -6,61
|
|UFUK
|64,00
|1.090.872
|% -5,40
|
|BEYAZ
|15,29
|23.486.549
|% -4,44
|
|ALKA
|37,82
|119.929.822
|% -4,25
|
|THYAO
|101,10
|1.623.625.374
|% 0,60
|
|AKBNK
|15,80
|969.269.010
|% 1,80
|
|SASA
|105,10
|725.412.849
|% 0,10
|
|SISE
|33,76
|708.322.497
|% -0,18
|
|HEKTS
|29,28
|593.641.007
|% 4,57
|
|SKBNK
|2,14
|344.900.899
|% -0,93
|
|TSKB
|3,22
|457.033.751
|% 1,26
|
|EKGYO
|4,59
|352.245.222
|% 1,32
|
|AKBNK
|15,80
|969.269.010
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,65
|500.148.133
|% 1,37
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6052
|18,6106
|% 0,04
|
|Euro
|18,6487
|18,6616
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4748
|21,5825
|% 0,93
|
|Frank
|18,7605
|18,8735
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,02
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|17,50
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,63
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.719
|6.801
|43,00
|
|Yarım
|3.274
|3.325
|24,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.665
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,21
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|-0,46
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 94 artarak (% 0.53 ) 4, 374
-
11:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, TRKCM, TSKB
-
11:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, SASA
-
11:22XU100
Endeks 4, 001 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 16, 938.00 milyon TL de
-
11:22IDEAS
Yüzde 4.23 oranında artışla 34.50 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 419 adet işlem