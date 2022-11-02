***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.11.2022 09:02
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076095
BIST
10:324.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,08
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.077
En Düşük
4.040
10:3218,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:3218,4133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0541
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:32988,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,38
|Açılış
|: 988,60
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:32
|VAKKO
|37,26
|10.648.126
|% 9,98
|
|AKCNS
|53,20
|29.980.553
|% 9,92
|
|BRLSM
|19,59
|78.177.248
|% 8,77
|
|MNDTR
|24,56
|48.980.600
|% 7,53
|
|ATSYH
|140,00
|1.477.140
|% 7,36
|
|MARTI
|5,57
|17.299.086
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,20
|94.160.641
|% -7,40
|
|CELHA
|21,60
|14.644.059
|% -5,68
|
|BASCM
|5,01
|100.205
|% -5,47
|
|THYAO
|102,40
|951.382.194
|% 0,00
|
|SASA
|127,60
|869.909.276
|% -2,97
|
|ASELS
|33,76
|692.695.157
|% 1,26
|
|PETKM
|13,94
|538.171.277
|% 2,42
|
|TUPRS
|395,30
|526.549.195
|% 1,36
|
|EKGYO
|4,55
|402.318.821
|% 0,89
|
|IHLAS
|0,82
|36.546.983
|% 1,23
|
|PETKM
|13,94
|538.171.277
|% 2,42
|
|ALBRK
|2,34
|73.690.124
|% 2,18
|
|YKBNK
|9,19
|290.527.424
|% -0,65
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6225
|% 0,20
|
|Euro
|18,3978
|18,4133
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,3327
|21,4397
|% 0,22
|
|Frank
|18,5573
|18,6691
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,13
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|2,96
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.643
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,02
|
|B. Petrol
|95,33
|95,33
|0,68
|