***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.04.2023 09:17
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nuran Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137198
BIST
10:205.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 17,22
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.159
10:2019,3366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0307
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,4085
En Düşük
19,2915
10:2021,2969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0714
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,3489
En Düşük
21,1879
10:201.256,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.256,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.259,42
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SANEL
|19,94
|10.381.982
|% 9,98
|
|MARKA
|26,36
|13.617.499
|% 9,92
|
|DIRIT
|8,58
|353.573
|% 9,30
|
|BURCE
|72,05
|18.002.294
|% 8,18
|
|KRGYO
|19,71
|4.976.253
|% 7,94
|
|MEGAP
|3,40
|844.709
|% -43,52
|
|MEGAP
|3,40
|844.709
|% -43,52
|
|ATSYH
|100,00
|1.485.000
|% -6,54
|
|BALAT
|14,72
|29.646
|% -4,42
|
|ONCSM
|105,40
|13.726.239
|% -2,41
|
|THYAO
|134,70
|463.715.764
|% 0,97
|
|SISE
|45,14
|444.376.591
|% 1,67
|
|SAHOL
|41,74
|339.446.902
|% 1,46
|
|GESAN
|80,50
|325.003.990
|% 3,21
|
|ISCTR
|12,34
|323.422.431
|% 0,49
|
|EKGYO
|7,05
|195.787.413
|% 0,71
|
|ISCTR
|12,34
|323.422.431
|% 0,49
|
|SKBNK
|2,56
|56.835.587
|% 0,00
|
|AVOD
|3,08
|64.457.061
|% 6,21
|
|AKBNK
|18,22
|288.048.446
|% -0,38
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3303
|19,3392
|% 0,17
|
|Euro
|21,2863
|21,3065
|% 0,38
|
|Sterlin
|24,1055
|24,2264
|% 0,27
|
|Frank
|21,5194
|21,6490
|% 0,27
|
|Riyal
|5,1390
|5,1647
|% 0,10
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|6,73
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|4,41
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.625
|8.698
|23,00
|
|Yarım
|4.212
|4.256
|11,00
|
|Çeyrek
|2.106
|2.128
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,06
|87,06
|-0,27
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:32POLTK
Yüzde 9.57 oranında artışla 2, 200.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 846 adet işlem
-
10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 9 artarak (% 0.49 ) 5, 710
-
10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:31XU100
Endeks 5, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 758.00 milyon TL de