***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2022 15:07
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GRC Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.07.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "GRC Bağımsız Denetim A.Ş" Genel Kurul'un onayına sunuldu.Oy çokluğu ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048074
BIST
15:482.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,60
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:4817,9408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0828
|Açılış
|: 18,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9408
En Düşük
17,8322
15:4818,2257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1357
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:48991,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,76
|Açılış
|: 991,74
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:46
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|137.967.307
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.919.497
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|63.158.756
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,35
|44.541.048
|% -7,84
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,70
|5.416.167
|% -3,83
|
|KORDS
|46,14
|147.775.064
|% -3,75
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,60
|2.371.523.245
|% 1,22
|
|YKBNK
|4,75
|934.060.347
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|857.327.144
|% 0,94
|
|SISE
|21,16
|752.449.014
|% 0,57
|
|EREGL
|27,46
|638.743.648
|% -0,44
|
|EKGYO
|3,22
|857.327.144
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,61
|348.192.830
|% 4,55
|
|YKBNK
|4,75
|934.060.347
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|416.274.233
|% 4,40
|
|ADESE
|0,82
|121.220.163
|% 2,50
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9313
|17,9379
|% 0,45
|
|Euro
|18,2070
|18,2321
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,5360
|21,6440
|% 0,56
|
|Frank
|18,5532
|18,6649
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7565
|4,7804
|% 0,40
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|2,59
|
|Altın Gr.
|990
|991
|4,57
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|33,00
|
|Tam
|6.671
|6.731
|18,00
|
|Yarım
|3.250
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,74
|