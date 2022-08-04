Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.08.2022 10:11
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenme


***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GRC Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.07.2022
Tescil Tarihi
03.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.08.2022/10631
Açıklamalar

Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "GRC Bağımsız Denetim A.Ş" 
nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.08.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 03.08.2022 tarih ve  ve 10631 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051704


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:182.720
Değişim :  1,34% |  35,99
Açılış :  2.701  
Önceki Kapanış :  2.684  
En Yüksek
2.722 En Düşük
2.701
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMSN 59,45 90.971.603 % 9,99  
KRPLS 8,26 52.237.510 % 9,99  
YAYLA 4,99 13.334.307 % 9,19  
YEOTK 23,90 47.792.036 % 9,03  
EKIZ 7,00 176.533 % 8,86  
daha fazla
10:18 Alış Satış %  
Dolar 17,9575 17,9639 % 0,21  
Euro 18,2998 18,3174 % 0,41  
Sterlin 21,7716 21,8808 % 0,29  
Frank 18,5973 18,7093 % 0,06  
Riyal 4,7663 4,7902 % 0,29  
daha fazla
10:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 9,10  
Altın Gr. 1.024 1.024 6,35  
Cumhuriyet 6.789 6.892 -49,00  
Tam 6.867 6.930 27,00  
Yarım 3.346 3.388 13,00  
Çeyrek 1.678 1.694 7,00  
Gümüş.Ons 20,09 20,13 0,05  
Gümüş Gr. 11,59 11,61 0,03  
B. Petrol 96,51 96,51 -0,27  
Seans Raporu 10:18
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru