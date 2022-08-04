***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.08.2022 10:11
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GRC Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.07.2022
Tescil Tarihi
03.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.08.2022/10631
Açıklamalar
Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "GRC Bağımsız Denetim A.Ş"
nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.08.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 03.08.2022 tarih ve ve 10631 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051704
BIST
10:182.720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 35,99
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.722
En Düşük
2.701
10:1817,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9679
En Düşük
17,9146
10:1818,3174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0753
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3174
En Düşük
18,2123
10:181.023,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.023,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.024,23
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TMSN
|59,45
|90.971.603
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|52.237.510
|% 9,99
|
|YAYLA
|4,99
|13.334.307
|% 9,19
|
|YEOTK
|23,90
|47.792.036
|% 9,03
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|GRNYO
|3,24
|185.702
|% -4,99
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,30
|10.223.784
|% -4,73
|
|UFUK
|69,75
|113.556
|% -4,65
|
|CANTE
|66,25
|14.666.183
|% -3,50
|
|HEKTS
|36,30
|1.254.562.477
|% 2,20
|
|THYAO
|55,75
|881.521.905
|% 1,36
|
|SASA
|51,10
|296.171.134
|% 2,53
|
|SISE
|23,50
|284.408.205
|% 0,95
|
|EREGL
|28,08
|259.751.944
|% 1,52
|
|ZOREN
|2,44
|169.206.042
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,20
|163.544.761
|% 1,27
|
|TSKB
|2,88
|108.385.105
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,88
|69.450.281
|% 2,73
|
|HEKTS
|36,30
|1.254.562.477
|% 2,20
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9575
|17,9639
|% 0,21
|
|Euro
|18,2998
|18,3174
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,7716
|21,8808
|% 0,29
|
|Frank
|18,5973
|18,7093
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,29
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|9,10
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|6,35
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.867
|6.930
|27,00
|
|Yarım
|3.346
|3.388
|13,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.694
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,03
|
|B. Petrol
|96,51
|96,51
|-0,27
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:33KRPLS
Yüzde 9.99 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 412, 551 adet işlem
-
10:32XU100
Endeks 2, 720 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
-
10:32DOKTA
Yüzde 4.50 oranında artışla 35.76 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 380 adet işlem
-
10:31TMSN
Yüzde 9.99 oranında artışla 59.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 815 adet işlem
-
10:29ZOREN
Yüzde 7.86 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 663, 442 adet işlem