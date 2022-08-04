***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGRC Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.07.2022Tescil Tarihi03.08.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su03.08.2022/10631AçıklamalarŞirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "GRC Bağımsız Denetim A.Ş"nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.08.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 03.08.2022 tarih ve ve 10631 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051704BIST