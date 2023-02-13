***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSilivri'de yer alan tesisin pazar değerinin tespitiRapor Tarihi31.12.2022AçıklamalarD-100 Karayolu üzeri, 2087 Sokak ile 6093 Sokak Arası 1366 Ada, 3 Parsel Selimpaşa-Silivri / İstanbul adresinde yer alan tesisin değerleme raporu ekte pdf olarak sunulmaktadır. Kamuoyuna saygılarımız ile bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112903BIST