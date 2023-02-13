***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
13.02.2023 14:29
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Silivri'de yer alan tesisin pazar değerinin tespiti
Rapor Tarihi
31.12.2022
Açıklamalar
D-100 Karayolu üzeri, 2087 Sokak ile 6093 Sokak Arası 1366 Ada, 3 Parsel Selimpaşa-Silivri / İstanbul adresinde yer alan tesisin değerleme raporu ekte pdf olarak sunulmaktadır. Kamuoyuna saygılarımız ile bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112903
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0746
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.122,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,82
|Açılış
|: 1.122,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,18
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8381
|18,8422
|% 0,05
|
|Euro
|20,1814
|20,1914
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,7837
|22,8979
|% 0,67
|
|Frank
|20,3711
|20,4938
|% 0,33
|
|Riyal
|5,0058
|5,0309
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|-6,34
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.604
|7.669
|-26,00
|
|Yarım
|3.715
|3.752
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,11
|86,11
|-0,28
|
Seans Raporu
10:42
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17:46
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16:31
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