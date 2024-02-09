***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSelimpaşa-Silivri'de yer alan tesis arazi değerlemesine ilişkin raporRapor Tarihi31.12.2023AçıklamalarŞirketimizin Selimpaşa-Silivri'de yer alan tesis ve arazisine ilişkin hazırlanan değerleme raporu ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248592BIST