***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.472.609 -494.013Dönem Karı (Zararı)9.060.781 967.840Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.060.781 967.840Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.917.806 2.427.713Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler682.545 678.339Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.000.973 291.119Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.000.973 11.099Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 280.020Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.493 110.493Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 8.338 -29.992Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.155 140.485Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler852.983 1.071.743Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -27 -430Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 472.968 1.154.248Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 380.042 -82.075Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.317.964 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -12.317.964 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 852.164 276.019İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-361.763 -3.553.981Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.177.429 -3.365.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 114.106 1.766.845İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.291.535 -5.132.695Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-751.646 79.906İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -643.722 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -107.924 79.906Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-17.628 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)14 -17.628 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -7.094.060 -513.689Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 46.627 317.986Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.364.594 -162.243İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.560.869 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.803.725 -162.243Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -28.540 12.176Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.682.786 -56.698İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.742.038 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -59.252 -56.698Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 1.203.014 -140.095İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-589.481 274.526Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -253.943 -47.944Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 -335.538 322.470Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.781.212 -158.428Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -308.603 -335.585YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-463.419 -854.386Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-463.419 -299.414Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -130.770 -161.914Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -332.649 -137.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -554.972FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.226.373 1.338.513Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.492.331Kredilerden Nakit Girişleri4 0 2.492.331Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-840.986 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -840.986 0Ödenen Faiz20 -385.414 -1.154.248Alınan Faiz27 430YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-217.183 -9.886NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-217.183 -9.886DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ319.561 329.447DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.378 319.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -311.957 -29.775 11.786.582 -29.775 885.445 5.621.535 390.277 42.342.107 42.342.107Transferler4.585 385.692 -390.277Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-97.630 967.840 870.210 870.210Dönem Karı (Zararı)967.840 967.840 967.840Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Transferler58.952 908.888 -967.840Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)62.250 9.060.781 9.123.031 9.123.031Dönem Karı (Zararı)9.060.781 9.060.781 9.060.781Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)62.250 62.250 62.250Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler15 24.000.000 -311.957 -65.155 11.786.582 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 0 52.335.348Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 102.378 319.561Ticari Alacaklar11.813.042 14.345.632İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,24 408 668.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.812.634 13.677.581Diğer Alacaklar774.867 24.667İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,24 643.722İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 131.145 24.667Stoklar8 15.867.684 8.773.624Peşin Ödenmiş Giderler86.196 132.823İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 86.196 132.823Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 17.628 0Diğer Dönen Varlıklar519.895 265.952İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 519.895 265.952ARA TOPLAM29.181.690 23.862.259TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.181.690 23.862.259DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar70.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 70.000 0Diğer Alacaklar34.701 33.255İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 34.701 33.255Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 35.150.000 22.804.971Maddi Duran Varlıklar1.545.465 1.826.028Tesis, Makine ve Cihazlar10 1.146.020 1.416.840Mobilya ve Demirbaşlar10 275.085 257.283Özel Maliyetler10 124.360 151.905Kullanım Hakkı Varlıkları5 694.731 1.052.772Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.354.232 2.292.795Diğer Haklar11 .316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 82.846 154.316Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 1.409.848 848.729TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.492.694 1.621.993TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.695.471 8.659.763ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.335.348 43.212.317Ödenmiş Sermaye15 24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -311.957 -311.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.721.427 11.659.177Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.786.582 11.786.582Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 11.786.582 11.786.582Diğer Kazançlar (Kayıplar)15 -65.155 -127.405Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler948.982 890.030Yasal Yedekler15 948.982 890.030Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 6.916.115 6.007.227Net Dönem Karı veya Zararı15 9.060.781 967.840TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.335.348 43.212.317TOPLAM KAYNAKLAR69.030.819 51.872.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 18.057.586 10.816.520Satışların Maliyeti16 -15.829.605 -7.677.294TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.227.981 3.139.226BRÜT KAR (ZARAR)2.227.981 3.139.226Genel Yönetim Giderleri17 -1.042.207 -884.069Pazarlama Giderleri17 -1.551.856 -257.133Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.740.888 1.039.527Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -5.005.775 -1.584.199ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.630.969 1.453.352Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 13.115.943 932.230FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.484.974