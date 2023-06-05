***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 27.04.2023Genel Kurul Tarihi 26.05.2023Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Denetçi raporlarının okunması.4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.7 - Denetçinin seçimi.8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.10 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.11 - 2022 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davetiyegündemvekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 BilgilendirmeDokumanı (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 26 MAYIS 2023 tarihinde, saat 13:00'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.05.2023 tarih ve 85719919 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Demirci'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03/05/2023 tarih ve 10823 sayılı nüshasının 175. sayfasında ve şirketimiz www.prizmapress.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek süretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 24.000.000 adet hisseden 5.838.508,94 TL'lik sermayeye karşılık 5.838.508,94 adet hissenin asaleten, 1.076.258,16 TL'lik sermayeye karşılık 1.076.258,16 adet hissenin de vekaleten katılımıyla toplam 6.914.767,1 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili RAŞİT KURU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.GÜNDEM MADDE 1:Şirket ortağı ve yönetim kurulu başkanı Metin Kuru tarafından toplantı başkanlığı için Raşit Kuru teklif edilmiştir. Teklife göreToplantı Başkanlığına : Raşit Kuru' nun,Yazmanlığa : Murat Yıldırımer'inOy Saymanı Memurluğuna :Senay Ergün' ünSeçilmesine geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.Toplantı başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.GÜNDEM MADDE 2:2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından, katılanların oy birliği ile faaliyet raporu müzakere edildi.GÜNDEM MADDE 3:2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Denetim raporunun kabulüne geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 4:2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Finansal tabloların kabulüne geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 5:Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi.Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Raşit Kuru 5.594.431,84 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Metin Kuru 3.136.237,42 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Sibel Kuru Billurcu 6.175.123,1 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Mustafa Demirtaş 6.914.767,1 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Süleyman Akpınar ise 6.914.767,1 olumlu oy ile ibra edilmiştir.GÜNDEM MADDE 6:2022 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olanSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 18.661.579-TL net dönem karı mevcuttur.V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 1.471.238-TL net dönem karı mevcuttur.2022 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, dağıtılmama kararı oylamaya sunulmuştur. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.GÜNDEM MADDE 7:6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2023 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "GRC Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 8:Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Kuru ya 10.00,00 TL, Raşit Kuru'ya 10.000,00 TL ve Sibel Kuru Billurcu'ya aylık 9.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 8.500,00 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 9:2022 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda ayrıca 2023 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 10:2022 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve yüzde on sınırını aşan yayın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanacak olan raporun KAP'ta ilan edileceği hususunda bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 11:Şirketin 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) yoktur. TRİ lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır. Genel Kurul' a bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 12:Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildiGÜNDEM MADDE 13:Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır.Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı Sayın Raşit Kuru tarafından son verildi. Hiçbir ortağın itirazı olmadı. Bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 26.05.2023Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.06.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155959BIST