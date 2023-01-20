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***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

20.01.2023 09:37
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

ŞİRKETİMİZİN PAYLARI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİNE İLİŞKİN OLARAK KAMUYA AÇIKLANMAMIŞ HERHANGİ ÖZEL DURUM BULUNMAMAKTADIR. KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA BİLDİRİRİZ.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103331


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SOKE 14,57 16.520.369 % 9,96  
ONCSM 60,15 2.135.505 % 9,96  
PKART 28,20 23.003.379 % 8,29  
VKING 41,14 2.567.681 % 6,86  
BNTAS 7,23 11.937.726 % 6,48  
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10:18 Alış Satış %  
Dolar 18,7970 18,8030 % 0,08  
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Frank 20,4247 20,5477 % -0,08  
Riyal 4,9897 5,0147 % 0,04  
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10:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 -5,63  
Altın Gr. 1.165 1.165 -3,54  
Cumhuriyet 7.807 7.925 -32,00  
Tam 7.898 7.963 -25,00  
Yarım 3.849 3.897 -12,00  
Çeyrek 1.930 1.948 -6,00  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 0,10  
Gümüş Gr. 14,46 14,48 0,04  
B. Petrol 86,49 86,49 0,33  
Seans Raporu 10:18
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