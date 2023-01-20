***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.01.2023 09:37
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞİRKETİMİZİN PAYLARI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİNE İLİŞKİN OLARAK KAMUYA AÇIKLANMAMIŞ HERHANGİ ÖZEL DURUM BULUNMAMAKTADIR. KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA BİLDİRİRİZ.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103331
BIST
10:185.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 39,12
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.463
En Düşük
5.436
10:1818,8030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:1820,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0450
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:181.165,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.165,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SOKE
|14,57
|16.520.369
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.135.505
|% 9,96
|
|PKART
|28,20
|23.003.379
|% 8,29
|
|VKING
|41,14
|2.567.681
|% 6,86
|
|BNTAS
|7,23
|11.937.726
|% 6,48
|
|SANEL
|18,95
|1.001.403
|% -4,73
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|PRZMA
|9,51
|455.600
|% -4,33
|
|PRDGS
|8,90
|21.900.454
|% -4,20
|
|YYAPI
|2,86
|3.716.624
|% -4,03
|
|THYAO
|154,90
|1.286.785.880
|% 0,19
|
|ASELS
|63,00
|689.682.379
|% 2,11
|
|KRDMD
|19,54
|668.206.557
|% 1,14
|
|TCELL
|39,22
|650.028.967
|% 5,09
|
|EKGYO
|8,57
|603.983.364
|% 1,66
|
|EKGYO
|8,57
|603.983.364
|% 1,66
|
|KRDMD
|19,54
|668.206.557
|% 1,14
|
|ZOREN
|5,98
|171.284.027
|% -2,76
|
|SKBNK
|2,89
|78.925.842
|% 1,40
|
|TSKB
|4,66
|125.080.160
|% 4,02
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7970
|18,8030
|% 0,08
|
|Euro
|20,3811
|20,3895
|% 0,22
|
|Sterlin
|23,1581
|23,2742
|% -0,22
|
|Frank
|20,4247
|20,5477
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9897
|5,0147
|% 0,04
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,63
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.898
|7.963
|-25,00
|
|Yarım
|3.849
|3.897
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,04
|
|B. Petrol
|86,49
|86,49
|0,33
|