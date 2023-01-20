***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞİRKETİMİZİN PAYLARI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN OLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİNE İLİŞKİN OLARAK KAMUYA AÇIKLANMAMIŞ HERHANGİ ÖZEL DURUM BULUNMAMAKTADIR. KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA BİLDİRİRİZ.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103331BIST