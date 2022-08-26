***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Başvuru SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 24.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 48.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPRZM00029 1.058.823,53 1.058.823,530 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011 HamilineB Grubu, PRZMA, TREPRZM00011 22.941.176,47 22.941.176,470 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, PRZMA, TREPRZM00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 24.000.000 24.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması halinde, Şirket ortakları Raşit Kuru ve Metin Kuru tarafından eşit oranla satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.04.2022SPK Başvuru Sonucu RedEk AçıklamalarŞirketimizin 75.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak üzere 48.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 24.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve halka arzına ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması talebimiz olumsuz karşılanmıştır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Prizma Bedelli Sermaye Artırımı YK.pdfEK: 2 Prizma_Taslak_Izahname_.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058505BIST