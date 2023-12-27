***PSGYO* *ELITE* *KAREL* *SONME* *BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.12.2023 09:05
***PSGYO******ELITE******KAREL******SONME******BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KAREL, BUCIM, ELITE, PSGYO, SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 11,87 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) BUCIM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,05 TL Teorik Fiyat: 6,87 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ELITE.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2314814 TL Teorik Fiyat: 46,869 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PSGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0304887 TL Teorik Fiyat: 4,45 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SONME.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,081081 TL Teorik Fiyat: 63,019 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229538
BIST